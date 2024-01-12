"المنتخب التونسي في نسق تصاعدي وطموحاته عالية" رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي

قال رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي في تصريح لوكالة/وات/ يواصل المدرب الوطني وضع اللمسات الاخيرة لاحكام اعداد العناصر الوطنية للمسابقة الافريقية .ولئن لم يقدم المنتخب يوم الخميس مقابلة كبيرة خاصة في الشوط الاول امام المنتخب الجزائري الا انه تدارك في الشوط الثاني ونظم خطه الدفاعي ليخرج بنتيجة الفوز ويمكن القول بانها "مقابلة محترمة اجمالا".



واوضح الهلالي ان المنتخب الوطني التونسي يسير في نسق تصاعدي واغلب عناصره من اللاعبين الشباب كما يضم عناصر ذات خبرة قائلا " منتخبنا طموحاته عالية وهو منتخب المستقبل خاصة وان المنتخب تجدد بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالمنتخب الذي شارك في كاس العالم وبنسبة 90 بالمائة مقارنة بالمنتخب الذي شارك في نسخة كاس افريقيا بمصر سنة 2022"





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وتابع " نؤكد لجمهور المنتخب ان لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد وكل المحيطين به لن يبخلوا باي قطرة عرق من اجل الدفاع عن الراية الوطنية وعن حظوظه في البطولة الافريقية التي ستدور في" ظروف صعبة" وضد منافس قوي وهو المنتخب المصري الذي سيلعب على ارضه وامام جمهوره".



واشار الى ان "المنتخب في مرحلة بناء ويضم عديد العناصر الواعدة وما نحتاجه هو العمل والصبر من اجل تحقيق افضل النتائج".