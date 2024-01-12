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دورة استراليا المفتوحة - عزيز دوقاز يفشل في بلوغ الجدول الرئيسي

Publié le Vendredi 12 Janvier 2024 - 11:45 قراءة: 0 د, 17 ث
      
فشل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز في التاهل الى الجدول النهائي لدورة استراليا المفتوحة للتنس اثر خسارته اليوم الجمعة امام الكرواتي دينو بريزميتش (المصنف 178 عالميا ) بواقع 3-6 و4-6
وكان دوقاز ازاح في الدورين الاول والثاني من التصفيات كل من الارجنتيني فاكوندو بانييس (240 عالميا) بنتيجة 7-6 و6-3 والبريطاني رايان بنيستون (197 عالميا ) 6-3 و6-2.


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