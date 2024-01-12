دورة استراليا المفتوحة - عزيز دوقاز يفشل في بلوغ الجدول الرئيسي

فشل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز في التاهل الى الجدول النهائي لدورة استراليا المفتوحة للتنس اثر خسارته اليوم الجمعة امام الكرواتي دينو بريزميتش (المصنف 178 عالميا ) بواقع 3-6 و4-6

وكان دوقاز ازاح في الدورين الاول والثاني من التصفيات كل من الارجنتيني فاكوندو بانييس (240 عالميا) بنتيجة 7-6 و6-3 والبريطاني رايان بنيستون (197 عالميا ) 6-3 و6-2.

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