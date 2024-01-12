Babnet

رئيس الجمهورية يأذن بتوجيه باخرة محملة بالمساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية الى فلسطين

Publié le Vendredi 12 Janvier 2024 - 06:13 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أذن رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتوجيه باخرة محملة بالمساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية الى فلسطين، بعد التنسيق مع السلطات المصرية، وذلك خلال لقاء جمعه يوم الخميس في قصر قرطاج، برئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو.

وأثنى رئيس الجمهورية بالمناسبة، على الدور التاريخي الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي خاصة في الإحاطة بالجرحى الفلسطينيين ضحايا العدوان الهمجي الصهيوني، مكبرا في الان ذاته هبة الشعب التونسي لتقديم المساعدات لأشقائهم في فلسطين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280258


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 07:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 07:25 Tunis
All Radio in One    
*.*.*