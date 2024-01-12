رئيس الجمهورية يأذن بتوجيه باخرة محملة بالمساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية الى فلسطين

أذن رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتوجيه باخرة محملة بالمساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية الى فلسطين، بعد التنسيق مع السلطات المصرية، وذلك خلال لقاء جمعه يوم الخميس في قصر قرطاج، برئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو.



وأثنى رئيس الجمهورية بالمناسبة، على الدور التاريخي الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي خاصة في الإحاطة بالجرحى الفلسطينيين ضحايا العدوان الهمجي الصهيوني، مكبرا في الان ذاته هبة الشعب التونسي لتقديم المساعدات لأشقائهم في فلسطين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

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