رئيس الدولة يستقبل القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية هيكل محفوظ

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الخميس بقصر قرطاج، هيكل محفوظ لتهنئته بمناسبة انتخابه مؤخرا عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية.



واعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الإنتخاب ليس من قبيل الصدفة بل اعتراف دولي بالكفاءات التونسية.





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كما تطرق خلال هذا اللقاء إلى الدور الموكول إلى المحكمة الجنائية الدولية في الملاحقة الجزائية لكل من ارتكب جرائم تدخل تحت ولايتها.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الاوضاع في العالم اليوم مستجدة، وأن المجتمع الانساني يتطلع إلى نظام دولي أكثر عدلا في كافة الميادين.

وتطرق رئيس الجمهورية مطولا إلى الجرائم التي ترتكب اليوم تحت أنظار العالم كله في حق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن هذه الجرائم ضد الانسانية لا يمكن أن تتواصل إلى ما لا نهاية له ولايمكن أن تبقى دون عقاب.