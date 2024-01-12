تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس إلى كل من أحياء "الانطلاقة" و"التضامن" و"دوار هيشر" و"18 جانفي" حيث كانت له محادثات مع عدد من المواطنين والتجار بخصوص توفر المواد الأساسية وأكد بإحدى المخابز توفر مادة السميد حاليا.

ولدى جولته بالأقدام تواصل رئيس الدولة مع عدد من المواطنين مستمعا إلى مشاغلهم وتفقد بأحد متاجر المواد الغذائية مدى توفر مادتي الحليب والسكر، حيث أكد صاحب المحل أن مادة السكر العادي (المطحون) ما تزال كمياتها الموجودة لا تفي بالحاجة في حين توجد وفرة في كميات السكر مكعبات (طوابع).

وشدد الرئيس على ضرورة توفير السكر العادي بالكميات المطلوبة، مؤكدا أن أزمة نقص مادة القهوة ستحل في القريب العاجل.

ودعا من ناحية أخرى إلى عدم التسامح البتة مع المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطنين وتطبيق القانون بصرامة.



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يذكر أن الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بأريانة قامت أمس الأربعاء بعد استشارة النيابة العمُوميّة، بمُداهمة مُستودع عشوائي بجهة حدائق المنزه مُعدّ لتخزين مادّة السكّر المُدعّم وتعليبها قصد بيعها للمقاهي وتولت حجز 2108 كلغ من المادّة المذكُورة، إضافة إلى 6550 كلغ من مادّة الفارينة المُدعّمة مُعدّة للتوزيع خارج المسالك القانُونيّة.

كما تم أيضا حجز 8000 كلغ من الفارينة المدعمة لدى إحدى المخابز بجهة التضامن المنيهلة وتحرير 09 محاضر إقتصادية مختلفة من أجل الإخلال بتراتيب الدّعم وإخفاء بضاعة.



كما تفقد الرئيس قيس سعيد في إطار هذه الزيارة مشروع تطهير أحد الأحياء الشعبية وربطه بشبكات الصرف الصحي.

يذكر أن الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بأريانة قامت أمس الأربعاء بعد استشارة النيابة العمُوميّة، بمُداهمة مُستودع عشوائي بجهة حدائق المنزه مُعدّ لتخزين مادّة السكّر المُدعّم وتعليبها قصد بيعها للمقاهي وتولت حجز 2108 كلغ من المادّة المذكُورة، إضافة إلى 6550 كلغ من مادّة الفارينة المُدعّمة مُعدّة للتوزيع خارج المسالك القانُونيّة.كما تم أيضا حجز 8000 كلغ من الفارينة المدعمة لدى إحدى المخابز بجهة التضامن المنيهلة وتحرير 09 محاضر إقتصادية مختلفة من أجل الإخلال بتراتيب الدّعم وإخفاء بضاعة.كما تفقد الرئيس قيس سعيد في إطار هذه الزيارة مشروع تطهير أحد الأحياء الشعبية وربطه بشبكات الصرف الصحي.