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أريانة: قريبا انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد داء الكلب لسنة 2024  بمعتمدية اريانة المدينة

Publié le Jeudi 11 Janvier 2024 - 20:40 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تنظم بلدية أريانة بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد داء الكلب لسنة 2024، بمعتمدية اريانة المدينة.
ويشمل برنامج الحملة أحياء رياض الأندلس والملاحة وأريانة العليا وبرج التركي والنزهة والمستقبل والتعمير والمنزه الخامس والسادس وأحياء النصر 1 و 2 والمنزه 7 و 8 وبرج البكوش والياسمينة.
وينطلق تنفيذ البرنامج يوم 16 جانفي ويتواصل إلى غاية 31 من الشهر الجاري، ويبقى قابلا للتعديل حسب تقدم الحملة وحسب الظروف المناخية، وسيتم استعمال مضخم الصوت أثناء الحمل لحث المواطنين على تلقيح حيواناتهم.


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