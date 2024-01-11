الجامعة التونسية لكرة القدم والتلفزة التونسية تمضيان عقد حقوق البث التلفزي للموسمين 2023-2024 و2024-2025

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس انها امضت مع التلفزة التونسية عقد اقتناء واستغلال حقوق البث التلفزي للموسمين 2023-2024 و2024-2025.



وقال المصدر ذاته انه "في إطار العلاقة التاريخية بين التلفزة التونسية والجامعة التونسية لكرة القدم وبعد استكمال كافة المراحل الإجرائية والترتيبية، تم اليوم الخميس بمقر التلفزة التونسية تتويج مسار علاقات التفاوض بين المؤسستين بإمضاء عقد اقتناء واستغلال حقوق البث التلفزي للموسمين 2023-2024 و2024-2025 بما يكرس تعاون الطرفين في تسيير المرفقين العامين الاعلامي والرياضي والتكامل بينهما وبما يحفظ حق المواطن في النفاذ للمقابلات الرياضية ومتابعة مختلف المسابقات التي تنظمها الجامعة التونسية لكرة القدم على القنوات العمومية الوطنية المفتوحة".

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