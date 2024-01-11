بطولة استراليا المفتوحة للتنس - انس جابر تستهل مشوارها بمواجهة لاعبة قادمة من الادوار التمهيدية

وضعت قرعة الدور الاول لبطولة استراليا المفتوحة للتنس، اولى الدورات الاربع الكبرى "غراند سلام"، التونسية انس جابر المصنفة سادسة عالميا في مواجهة لاعبة قادمة من الادوار التمهيدية.



وفي صورة بلوغها الدور الثاني، ستلاقي انس جابر المترشحة من المواجهة التي ستجمع بين الروسية ميرا اندريفا المصنفة 47 عالميا والامريكية بيرناردا بيرا المصنفة 69 عالميا.





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وينطلق الدور الاول لبطولة استراليا المفتوحة يوم الاحد القادم.