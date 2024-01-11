Babnet

بطولة استراليا المفتوحة للتنس - انس جابر تستهل مشوارها بمواجهة لاعبة قادمة من الادوار التمهيدية

Publié le Jeudi 11 Janvier 2024 - 18:14 قراءة: 0 د, 19 ث
      
وضعت قرعة الدور الاول لبطولة استراليا المفتوحة للتنس، اولى الدورات الاربع الكبرى "غراند سلام"، التونسية انس جابر المصنفة سادسة عالميا في مواجهة لاعبة قادمة من الادوار التمهيدية.

وفي صورة بلوغها الدور الثاني، ستلاقي انس جابر المترشحة من المواجهة التي ستجمع بين الروسية ميرا اندريفا المصنفة 47 عالميا والامريكية بيرناردا بيرا المصنفة 69 عالميا.

...

وينطلق الدور الاول لبطولة استراليا المفتوحة يوم الاحد القادم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280238


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 19:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 19:30 Tunis
All Radio in One    
*.*.*