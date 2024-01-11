الاحتباس الحراري: سنة 2023 الأشد حرارة عبر التاريخ

كانت سنة 2023 أكثر حرارة ب1،48 درجة مئوية مقارنة بمناخ ما قبل الثورة الصناعية وبالتالي السنة الأشد حرارة عبر التاريخ بالنسبة لكوكب الأرض، وفق ما أكده، يوم 9 جانفي 2024، المركز الأوروبي لرصد المناخ على الأرض "كوبرنيكوس".



ووفق تحاليل ونماذج رصد لتطوّر المناخ "ERA5"، الخاص بـالمركز الأوروبي، الذّي أجري من خلال مماثلة البيانات فإنّ "شهر ديسمبر 2023 هو الأشد حرارة وبشكل كبير مقارنة بالمعطيات المسجلة منذ سنة 1979".





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ويعد المرجع ما قبل الثورة الصناعية، الّذي أرساه "ERA5" ذاته المرجع، الّذي أرسته مجموعة من الخبراء ما بين الحكومات بخصوص المناخ.



ويقدم هذا المرجع الوقت المحدد لعدد كبير من المتغيّرات المناخيّة الجويّة والأرضية وفي المحيطات. وتغطي البيانات الأرض عبر شبكة تمتد على 30 كيلومترا وتقوم بتحليل الاجواء عبر استخدام 137 مستوى من على سطح الارض إلى حدود إرتفاع 80 كيلومترا.



ووفق تقرير بخصوص المخاطر العالمية للمنتدى الإقتصادي العالمي، نشر أمس، الإربعاء، فإنّ الظواهر المناخية القصوى تعد نتيجة مباشرة للإحتباس الحراري كما تظهر من بين المخاطر، التّي لها إنعكاس هام وممكن على المستوى العالمي في ما يتعلّق بسنة 2024.