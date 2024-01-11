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كأس إفريقيا للأمم: المنتخب التونسي يجري حصته التدريبية الاخيرة بتونس

Publié le Jeudi 11 Janvier 2024 - 14:03 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أنهى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم صباح اليوم الخميس مرحلة تحضيراته لكأس الأمم الافريقية التي ستستضيفها الكوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري باجراء حصة تدريبية اخيرة بتونس.

وقد وزع الإطار الفني اللاعبين على مجموعتين، ضمت الاولى اللاعبين الذين شاركوا كاساسيين في اللقاء الودي امس امام الرأس الأخضر (2-صفر) حيث أجروا حصة لإزالة الإرهاق بمقر الإقامة فيما تالفت الثانية من بقية عناصر المنتخب وقد تدربوا بملعب مركب الهادي النيفر بباردو.
وستشد بعثة المنتخب الوطني صباح غد الجمعة الرحال الى مدينة كوروغو في رحلة خاصة على متن طائرة الخطوط الجوية التونسية، حيث ستقلع الطائرة في حدود الساعة العاشرة صباحا من المحطة الثانية لمطار قرطاج.
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ومن المنتظر أن تدوم الرحلة قرابة الخمس ساعات لتحط بمطار مدينة بواكي قبل أن يستقل الوفد طائرة أخرى تابعة للخطوط الداخلية بإتجاه مدينة كوروغو مقر إقامة المنتخب.
ويستهل المنتخب التونسي مشواره في نهائيات كاس امم افريقيا (2023+1) بمواجهة نظيره الناميبي يوم الثلاثاء 16 جانفي الجاري بداية من الساعة السادسة مساء ضمن منافسات المجموعة الخامسة.


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