بنزرت:المصادقة على القانون الأساسي لبعث شركة التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة

تمت، اليوم الخميس، خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية بنزرت، المصادقة على الدراسة النهائية الخاصة بالقانون الأساسي لبعث شركة التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة.



وبين رئيس المجلس الجهوي للتنمية والي بنزرت سمير عبد اللاوي، لدى اشرافه على الجلسة بحضور مختلف الأطراف المعنية، ان شركة التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة تعتبر "نموذجا" ، يمكن من توفير جودة ارقى للخدمات الموجهة للمواطنين في مجال النظافة والعناية بالبيئة، علاوة على أهميتها في حسن استثمار النفايات كمصدر للتنمية المستدامة وتعزيز مجالات الاقتصاد الدائري والتشغيل وأيضا في مزيد تطوير منظومة العمل البلدي ككل عبر التحكم في الكلفة وفي ترشيد توظيف الموارد البشرية والوسائل اللوجستية في جميع البلديات





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كما اعتبر مدير المشروع ممثل جامعة "روستوك" الالمانية عبد الله نصور، بدوره، ان بعث شركة التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة بولاية بنزرت، المدرج ضمن «مشروع دعم بلديات ولاية بنزرت في تأسيس وكالة لإدارة النفايات الصلبة، نموذجا للجمهورية التونسية وشمال إفريقيا» من المشاريع النموذجية التي يحتذى بها وطنيا وعربيا وإقليميا، مؤكدا العزم على العمل من اجل تعميم تجربة ولاية بنزرت في هذا الشأن .

يشار الى ان مشروع تاسيس وكالة لادارة النفايات الصلبة ببنزرت، ممول من قبل وكالة التعاون الدولي الالمانية، وتشرف على انجازه جامعة "روستوك" الالمانية في اطار اتفاقية التوأمة والشراكة بين مدينتي بنزرت وروستوك الالمانية وبدعم من اتحاد وكالات البلديات الالمانية والدولة التونسية، وقد تم تنظيم عدد من ورشات العمل المحلية والجهوية والمركزية، علاوة على الجلسات القطاعية بمركز الولاية، للتباحث الجماعي، لضبط مختلف عناصر وفصول القانون الأساسي للمشروع بما يضمن ديمومته ونجاحه في تحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية الموجهة للمواطنين بكامل مناطق الولاية .



يذكر ان جلسة العمل حضرتها الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد وكل من ممثل الهيئة العامة للاستشراف بوزارة الداخلية رياض بدري ومعتمدة جومين وفاء بن عريف والكاتبة العامة لبلدية بنزرت ايمان الزواوي ومدير المشروع ممثل جامعة روستوك عبد الله نصور وممثل منظمة التعاون الفني الالمانية "GIZ" يورق نومان، وخبراء مكتب الدراسات المكلف باعداد القانون الأساسي.