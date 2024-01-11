المنستير: التربية الدامجة والانتقال الرقمي الشامل من أبرز مستجدات البرنامج الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات لسنة 2024 (رئيس الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات)

يتميز البرنامج الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات لسنة 2024، الذي يتواصل على إمتداد السنة الجارية، بثراء محتواه وبالشريحة المستهدفة التي تشمل تكوين جميع الموارد البشرية بوزارة التربية، وفق رئيس الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بالمنستير محمّد بلحاج.

وتشمل مكوّنات هذا البرنامج، وفق ما صرح به بلحاج لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء، تعميم الأقسام التحضيرية وضمان جودتها، وهو تكوين يستهدف مدرسي السنة التحضيرية (من 5 الى 11 فيفري 2024)، وتكوين سينتظم خلال عطلة الربيع حول التربية الدامجة لفائدة مدرسي الأقسام الدامجة، وهو محور تكويني جديد، وتكوين للمدرسين الجدد في المرحلة الإبتدائية، مع مواصلة تكوين عملة التربية، والمديرين الجدد للمدارس الإبتدائية و384 من المديرين الجدد في المدارس الإعدادية والمعاهد بالولاية.

ومن المحاور الهامّة المستحدثة والجديدة في مجال الرقمنة والتدريس عن بعد، التكوين في مجال ميكروسوفت 365، وتوظيف الروبوتيك والفضاء الرقمي للمدارس الإبتدائية، واستعمال التقنيات الحديثة في التدريس من أجل تطوير أداء المدرسيين والفاعلين التربويين بجميع أصنافهم، خاصة وان وزارة التربية مقبلة على مشاريع هامّة من بينها مشروع مدرسة تونس المستقبل، وفق بلحاج.

ويعدّ ضمان التعليم الجيّد والمنصف للجميع، وتكافؤ الفرص بين الجميع لتجويد أداء الموارد البشرية في مختلف اختصاصاتها، وتطوير مردودها وتجويد المكتسبات لجميع الفاعلين التربويين، وضمان بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، وتحوّل رقمي شامل في التربية، وحوكمة التصرّف الإداري والمالي، من أبرز أهداف البرنامج الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات خلال سنة 2024، حسب ذات المصدر.



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وكان الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بالمنستير، استكمل في موفي ديسمبر المنقضي، البرنامج الوطني لتكوين المدرسين الجدد في الابتدائي والإعدادي والثانوي، ضمن البرنامج الوطني لدعم أساسيات التعلم للمدرسين.