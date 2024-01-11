أريانة: حجز كميات هامة من مادتي السكر والفارينة بأحد المخازن العشوائية بحدائق المنزه

في إطار التصدّي لظاهرة الاحتكار والمُضاربة ومُراقبة مسالك التوزيع، قامت الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بأريانة يوم الأربعاء بعد استشارة النيابة العمُوميّة، بمُداهمة مُستودع عشوائي بجهة حدائق المنزه مُعدّ لتخزين مادّة السكّر المُدعّم وتعليبها قصد بيعها للمقاهي وتولت حجز 2108 كلغ من المادّة المذكُورة، إضافة إلى 6550 كلغ من مادّة الفارينة المُدعّمة مُعدّة للتوزيع خارج المسالك القانُونيّة.

كما تم أيضا حجز 8000 كلغ من الفارينة المدعمة لدى إحدى المخابز بجهة التضامن المنيهلة وتحرير 09 محاضر إقتصادية مختلفة من أجل الإخلال بتراتيب الدّعم وإخفاء بضاعة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار