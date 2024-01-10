تيسير تنفيذ الاحكام، محور لقاء وزير الداخلية بعميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين

التقى وزير الدّاخليّة كمال الفقـي اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة، عميد الهيئة الوطنيّة للعدُول المنفذين بتُونس كريم بن عربيّة.



وأكّد الوزير بالمناسبة، ضرُورة مُواصلة تطوير مجالات التنسيق بين المُؤسّسة الأمنيّة وهيئة العدُول المنفذين بهدف تسهيل تنفيذ الأحكام حمايةً لحُقوق المُتقاضين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.





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كما بين أهمية مُواصلة عقد جلسات تقييميّة وتقنيّة مُشتركة بصفة دوريّة للوُقوف على مدى التقيّد بالإجراءات المُنطبقة على المُساعدة الفوريّة للعُدُول المُنفذين، وتحديد الاختصاص التّرابي وتدارس الإشكاليّات والصّعُوبات التطبيقيّة قصد تذليلها وإيجاد الحُلول المُناسبة لها.



وكان اللقاء فُرصة للوُقوف على واقع العلاقات القائمة بين وزارة الدّاخليّة والهيئة الوطنيّة للعدُول المنفذين، ولتعزيز التّعاون والتّكامُل بين عدُول التنفيذ والمُؤسّسة الأمنيّة خاصّة وأن الطرفين يجمعُهُما مجال عمل مُشترك يهدفُ إلى خدمة مصالح الوطن والمُواطن من خلال الحرص على حُسن تطبيق القانُون وإنفاذه، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته.