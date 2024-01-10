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وزير الشؤون الخارجية يتسلم اوراق اعتماد سفير جديد لجمهورية بنغلاديش لدى تونس

Publié le Mercredi 10 Janvier 2024 - 21:36 قراءة: 0 د, 25 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الاربعاء في مقرّ الوزارة، أبو الحسنات محمّد خير البشر، الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لجمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الجمهورية التونسية مع الإقامة بطرابلس.

وأعرب الوزير بالمناسبة عن تمنياته للسفير الجديد بالنجاح في مهمته وعن استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات له، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

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كما مثّل هذا اللقاء فرصة للتنويه بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والتأكيد على أهمية مزيد تطويرها خاصة في المجال التجاري والاقتصادي.


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