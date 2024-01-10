البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة 12): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثانية عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم الاربعاء :



قاعة بن عمار

نجم حلق الوادي - النجم الرادسي 74-70



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قاعة القرجاني

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري 62 - 65



قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية - الملعب النابلي 57-45



قاعة حمام سوسة

النجم الساحلي - شبيبة المنازه 82-70



قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

شبيبة القيروان - الزهراء الرياضية 72-69



الترتيب ن ل

1- الاتحاد المنستيري 22 11

- النادي الافريقي 22 12

3- شبيبة القيروان 20 12

4- نجم حلق الوادي 19 12

- النجم الساحلي 19 12

5- النجم الرادسي 18 12

7-الملعب النابلي 16 12

- شبيبة المنازه 16 12

9-الزهراء الرياضية 12 12

-الدالية الرياضية بقرمبالية 12 11