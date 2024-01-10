البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة 12): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثانية عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم الاربعاء :
قاعة بن عمار
نجم حلق الوادي - النجم الرادسي 74-70
قاعة بن عمار
نجم حلق الوادي - النجم الرادسي 74-70
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري 62 - 65
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - الملعب النابلي 57-45
قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي - شبيبة المنازه 82-70
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان - الزهراء الرياضية 72-69
الترتيب ن ل
1- الاتحاد المنستيري 22 11
- النادي الافريقي 22 12
3- شبيبة القيروان 20 12
4- نجم حلق الوادي 19 12
- النجم الساحلي 19 12
5- النجم الرادسي 18 12
7-الملعب النابلي 16 12
- شبيبة المنازه 16 12
9-الزهراء الرياضية 12 12
-الدالية الرياضية بقرمبالية 12 11
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