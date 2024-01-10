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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة 12): النتائج والترتيب

Publié le Mercredi 10 Janvier 2024 - 20:11 قراءة: 0 د, 37 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثانية عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم الاربعاء :

قاعة بن عمار
نجم حلق الوادي - النجم الرادسي 74-70
...


قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري 62 - 65

قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - الملعب النابلي 57-45

قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي - شبيبة المنازه 82-70

قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان - الزهراء الرياضية 72-69

الترتيب ن ل
1- الاتحاد المنستيري 22 11
- النادي الافريقي 22 12
3- شبيبة القيروان 20 12
4- نجم حلق الوادي 19 12
- النجم الساحلي 19 12
5- النجم الرادسي 18 12
7-الملعب النابلي 16 12
- شبيبة المنازه 16 12
9-الزهراء الرياضية 12 12
-الدالية الرياضية بقرمبالية 12 11


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