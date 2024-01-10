حسام الدين الجبابلي: تم خلط التوابل بمواد كيميائية في نابل

أعلنت الإدارة العامة للحرس في بلاغ لها أن وحدات منطقة الحرس بـ نابل وبمشاركة فريق تابع للإدارة الجهوية للتجارة قد داهمت مخزنا عشوائيا ، حيث حجزت حوالي 600 طن من التوابل المعدة بمواد كيميائية محظورة.

إلى ذلك أذنت النيابة العمومية للوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بنابل بمباشرة قضية عدلية موضوعها “القيام بممارسات غير مشروعة بغرض الحصول على ربح ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب وإخفاء سلع الهدف منها إحداث اضطراب في تزويد السوق والغش في البيع ” واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

هذا وقد كان منطلق العملية على إثر حجز شاحنة من طرف وحدات الأمن العمومي بقربة والوحدات الاستعلاماتية بنابل محملة بـ 5 أطنان من مادة “الفلفل” المغشوش.





وفي مداخلة على قناة التاسعة قال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي السلطات في جهة نابل اكتشفت عملية خلط التوابلبمواد كيميائية خطيرة. وأضاف " تم خلط الفلفل الشائح بالمواد الكيميائية وبالتوابل" متابعا " الشعب ياكل ويتبنن".من ناحية أخرى توفي بعد ظهر اليوم الاربعاء، احد مصابي حادثة التسمم بمشروبات كحولية محلية الصنع، التي جدت فجر السبت المنقضي بمعتمدية سيدي مخلوف، لترتفع حصيلة وفايات هذه الفاجعة الى 6 وفايات من نفس المنطقة (منطقة القصبة)، وفق المدير الجهوي للصحة بمدنين سمير مرزوق.واضاف مرزوق ان حالة الوفاة لمصاب كان يقيم بقسم الانعاش بمركز مقاومة السموم بالعاصمة، مع 6 مصابين اخرين، غادر منهم مصابان (02) بعد ان تحسنت حالتهما الصحية وبقي 4 مصابين، مشيرا الى امكانية مغادرة اثنين منهم المركز، يوم غد الخميس .ولا يزال من مصابي هذه الحادثة، 3 مصابين بقسم الانعاش بسوسة، و3 مصابين تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي بمدنين، وبذلك يكون اجمالي الاصابات التي لا تزال في المؤسسات الصحية 10 اصابات، 7 اصابات منهم في اقسام الانعاش و3 تحت المراقبة الطبية، حسب توضيحات مرزوق.وقدر عدد المصابين الذين نجوا من حادثة التسمم، 35 مصابا، غادروا المستشفيات التي تم توجيههم اليها بمدنين وجرجيس وتطاوين وقبلي وسوسة ومركز مقاومة السموم، مع بقاء 10 مصابين ب03 مؤسسات صحية، منهم 7 مصابين بالانعاش و3 مصابين تحت المراقبة الطبية الى جانب 6 وفايات.وفي متابعة للمسار القضائي للحادثة، تم القاء القبض على 5 اشخاص في علاقة بالحادثة بين نقل وتوزيع وترويج الكحول، والبحث متواصل للعثور على شخصين اخرين متورطين، هما حاليا في حالة فرار، احدهما خارج ارض الوطن وفق وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش.واضاف البكوش انه تم حجز مايقارب 160 لترا من بقايا هذه المواد الكحولية السامة باحدى مناطق ولاية مدنين، وحجز كمية تفوق ال200 لتر من نفس هذه المادة في احدى الولايات الاخرى، وذكر بانه تم فتح قضايا بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل.