بن عروس: اقرار جملة من الإجراءات في شأن عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالجهة

في إطار متابعة وضعية عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بولاية بن عروس ودفع نسق الأشغال الجارية صلب عدد منها ووضعها حيز الاستغلال لفائدة شبابها ورياضييها، تم اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات في شأن العديد منها وذلك عقب الزيارة الميدانية التي أداها وزير الشباب والرياضة كمال دقيش لعدد منها امس الثلاثاء .



وتتعلق هذه القرارات والمقترحات وفق مصالح وزارة الشباب والرياضة بالملعب البلدي ببن عروس الذي سيشهد إعادة تهيئة شبكة الإنارة بالملعبين الرئيسي والفرعي وتهيئة ملعب متعدد الاختصاصات محاذي للملعب الفرعي يستقطب العنصر النسائي والرجالي على حد السواء، ويُوجه لممارسة رياضات كرة السلة واليد





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وكانت الوزارة رصدت 500 ألف دينار منذ سنة 2020 لإعادة تعشيب ملعبه الفرعي اصطناعيا والمشروع حاليا في مرحلة دراسة ملف الصفقة من قبل لجنة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية لفض بعض الإشكاليات العالقة بعد أن تمت المُصادقة على تقرير تقييم العروض بتاريخ 05 أكتوبر 2023..



وفي ما يتعلق بدار الشباب بن عروس التي خضعت لأشغال تهيئة خلال السنة المنقضية بتكلفة جملية بلغت 135 الف دينار لتنضم الى المؤسسات الشبابية من الجيل الثاني تم اقتراح تعشيب الملعب المصغر وإعادة تهيئة الوحدات الصحية وإحداث مسرح في الهواء الطلق وإقرار توفير تجهيزات لراديو وتلفزة واب الدار من قبل سلطة الإشراف لتنطلق في نشاطها الفعلي.



ومن بين المشاريع التي كانت محل متابعة كذلك مشروع إحداث قاعة للرياضات الجماعية بالمروج والتي تنجز بتمويل مشترك بين الوزارة وبلدية المروج وتتضمن بناء

بناء قاعة رياضية بالغلاف الاصطناعي ومدارج تتسع ل500 متفرج هذا إلى جانب دار الشباب المروج 4 التي تخضع بدورها لأشغال تهيئة لتصبح ضمن مؤسسات الجيل الثاني.