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رئيس الجمهورية يوجّه رسالة تهنئة إلى نظيره الصيني بمناسبةإحياء الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

Publié le Mercredi 10 Janvier 2024 - 18:37 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاربعاء، رسالة تهنئة إلى نظيره الصيني "شي جينبينغ"، بمناسبة إحياء الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

أعرب رئيس الدولة في رسالة التهنئة، عن اعتزازه بإحياء هذه الذّكرى التاريخية، وارتياحه لمستوى علاقات التعاون المثمر بين البلدين الصديقين، والتي تعزّزت خلال السنوات القليلة الماضية، لا فقط على المستوى الثنائي ولكن أيضا في أطر إقليمية ودولية، بفضل ما يجمع تونس والصين من إدراك قوي بأهمية مزيد تطوير هذه الأواصر وتنويعها.

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كما أكّد سعيّد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، حرص تونس على تقوية وشائج الصداقة مع الصين، والتأسيس لشراكات جديدة وواعدة في عدّة قطاعات، بما سيساهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أرفع المراتب.


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