قابس: لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الجهوي تقدم اقتراحات لمجابهة الشح المائي

حظي ملف الشح المائي، بالجانب الأكبر من النقاشات التي دارت اليوم الاربعاء، في اجتماع اللجنة القطاعية القارة للفلاحة والصيد البحري بالنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بقابس، المنعقدة برئاسة عضوة مجلس نواب الشعب نور الهدى سبائطي.

وانتقد عدد من المتدخلين في الاجتماع وضعية مياه الشرب وخاصة الكميات الكبيرة الضائعة منها، بسبب التسربات الموجودة في شبكة توزيع المياه التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مؤكدين ضرورة القيام بتدخلات نوعية من قبل هذه الشركة، لوضع حد للتسربات التي زادت في تفاقم العجز الذي تشهده موازنة مياه الشرب بالولاية.

كما تم التأكيد بالمناسبة، على ضرورة التصدي لظاهرة الحفر العشوائي للأبار، والتي تسببت في الاضرار بالموائد المائية وفي ضياع كميات كبيرة من المياه، مبرزين أهمية تثمين المياه المستعملة في تسخين البيوت المنتجة للباكورات الجيوحرارية وفي الحمامات الاستشفائية بالحامة وتحسين استغلال المياه المعالجة.

وشدد عدد من المتدخلين في الاجتماع، على ضرورة أن يتم توفير حاجيات القطاع الصناعي من المياه بتحلية مياه البحر، وانتقدوا تأخر المجمع الكيميائي التونسي في انجاز محطة التحلية التي أعلن عنها منذ سنوات، ومواصلته استنزاف الموارد المائية الجوفية، في الوقت الذي تشهد فيه الجهة عجزا مائيا، تسبب في عدم انتظام تزويد المواطنين بمياه الشرب بالعديد من المناطق.

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