انتخاب التونسي هيكل بن محفوظ قاضيا بمحكمة الجنايات الدولية سيساهم في إشعاع صورة تونس دوليا ويعزّز التزامها بنظام روما الأساسي وقيم العدالة الجنائية الدولية (بوكثير)

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير أمس الثلاثاء بمقرّ الوزارة، الأستاذ الجامعي هيكل بن محفوظ المنتخب مؤخّرا بخطّة قاض بالمحكمة الجنائية الدولية للفترة الممتدة 2024-2033.



واعتبر وزير التعليم العالي أنّ انتخاب هيكل بن محفوظ بخطّة قاض بالمحكمة الجنائية الدولية سيساهم في إشعاع صورة تونس على الصعيد الدولي ويعزّز التزامها بنظام روما الأساسي وقيم العدالة الجنائية الدولية.





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وجدّد الوزير تهانيه لبن محفوظ بمناسبة انتخابه بأعلى نسبة من الأصوات كأوّل تونسي وعربي لهذا المنصب نظرا لكفاءته العالية وخبرته المتميزة في المجال، وفق بلاغ صادر الاربعاء، عن الوزارة.



من جانبه، ثمّن هيكل بن محفوظ الجهود المكثّفة التي بذلتها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الخارجية من أجل انتخابه لهذا المنصب، مؤكدا استعداده للقيام بمهامه بكلّ تفان من أجل تمثيل تونس أفضل تمثيل صلب هذا الهيكل الدولي الهام وفي جميع المحافل الدولية.



وقد تم انتخاب الأستاذ هيكل بن محفوظ في 6 ديسمبر الجاري لخطة قاض بالمحكمة الجنائية الدولية في إطار الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو أول تونسي وعربي يتولى هذه الخطة منذ إحداث المحكمة في سنة 2002.



وهيكل بن محفوظ هو استاذ تعليم عال في القانون العام اختصاص النزاعات المسلحة وقضايا الامن والسلم الدوليين، درس في الجامعة التونسية طيلة 27 سنة ومتحصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام سنة 2005.



واشتغل بن محفوظ منذ جانفي 2022 مديرا للبعثة الجامعية التونسية بامريكا الشمالية، وهو ايضا خبيرا دوليا لدى عدد من المنظمات الاممية والاقليمية في مجال اصلاح الامن وارساء دولة القانون واصلاح المؤسسات في المنطقة العربية وفي شمال افريقيا.

