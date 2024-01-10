وزارة الصناعة تسمي مديرين عامين جديد لكل من شركتي اسمنت بنزرت واسمنت ام الكليل بالكاف
الأربعاء 10 جانفي 2024 | 28 جمادي الثاني 1445
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