Babnet

وزارة الصناعة تسمي مديرين عامين جديد لكل من شركتي اسمنت بنزرت واسمنت ام الكليل بالكاف

Publié le Mercredi 10 Janvier 2024 - 15:44 قراءة: 0 د, 10 ث
      
أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في بلاغ لها، الأربعاء، أنه تقرّر تسمية كل من
توفيق خرداني، رئيسا مديرا عاما لشركة اسمنت أم الكليل بولاية الكاف ومحمد العبيدي، رئيسا مديرا عاما لشركة اسمنت بنزرت.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280153


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 15:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 15:51 Tunis
All Radio in One    
*.*.*