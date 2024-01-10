وزارة الصناعة تسمي مديرين عامين جديد لكل من شركتي اسمنت بنزرت واسمنت ام الكليل بالكاف

أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في بلاغ لها، الأربعاء، أنه تقرّر تسمية كل من

توفيق خرداني، رئيسا مديرا عاما لشركة اسمنت أم الكليل بولاية الكاف ومحمد العبيدي، رئيسا مديرا عاما لشركة اسمنت بنزرت.





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