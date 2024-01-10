وكالة النهوض بالصناعة توقع اتفاقية شراكة مع الإدارة العامّة للدراسات التكنولوجية دعما لحاملي أفكار المشاريع

أمضت الإدارة العامّة للدراسات التكنولوجية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد إتفاقيّة شراكة سيجري بها العمل خلال السنوات الخمس القادمة في جميع الأنشطة المندرجة ضمن مشمولات ومهام محاضن المؤسسات.



ويرجى من توقيع الاتفاقية، التّي تتنزّل في نطاق ترسيخ ثقافة المبادرة لدى الشباب، دعم حاملي أفكار المشاريع المجددة في المجالين الصناعي والخدماتي، خاصّة، بشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتشجيعهم على بعثها من خلال تقديم المساندة والإحاطة من طرف محاضن المؤسسات، وفق ما أوردته الوكالة على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي.





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وبمقتضى هذه الشراكة سيتمّ العمل على تيسير عمل محاضن المؤسسات الموجودة بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بهدف تحسين نسق بعث المشاريع بها وتحقيق الهدف بخلق جيل جديد من الباعثين والتأقلم مع تطوّرات احتياجات ريادة الأعمال. علاوة على دعم التفكير الابتكاري ومرافقة المبادرات المجددة من خلال توفير التكوين والإحاطة والمساندة اللازمة لذلك.



والجدير بالذكر أنّ الإتفاقية أمضاها مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة، والمديرة العامّة للدراسات التكنولوجية بالنيابة، يمينة الرباعي، أمس، الثلاثاء.