وزير التربية يشرف على مبادرة إدماج عدد من التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخصوصية بمدرسة شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت

تولى وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الاربعاء خلال زيارة عمل إلى ولاية بنزرت، الإشراف على مبادرة أولى من نوعها بالجهة لإدماج مجموعة من التلاميذ المكفوفين من المتمدرسين في السنة السابعة أساسي في قسم تربوي للأسوياء بمدرسة شارع بورقيبة ببنزرت المدينة.



ولفت محمد علي البوغديري في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، الى أن هذه المبادرة الاجتماعية والإنسانية والتربوية تحمل كل معالم وأبعاد حرص تونس على توفير كل أسباب النجاح والراحة لجميع أبنائها التلاميذ ولاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وممن تعذّر عليهم الإلتحاق بمدرسة المكفوفين ببنعروس لأسباب عائلية واجتماعية.





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ودعا وزير التربية في لقاءات عفوية مع تلاميذ مدرسة شارع بورقيبة عقب الاشراف على موكب تحية العلم الى حسن إحتضان زملائهم الجدد منوّها بمجهود جميع مكوّنات المنظومة التعليمية بالمدرسة من إطار تربوي وإداري وأعوان وغيرهم.



وإطلع وزير التربية بذات المناسبة، على سير النشاط التعليمي بعدد من المؤسسات التعليمية بمعتمدية بنزرت الجنوبية ومنها مدرسة الجلاء ومدرسة البساتين التي يجري استكمالها بكلفة مالية تعادل 1.2 مليون دينار، وتعهد خلالها وزير التربية بالعمل على إتمام مجمل المشاريع التربوية من أجل فضاء تعليمي أفضل لفائدة التلاميذ والاطار التربوي والإداري.



وشدّد محمد علي البوغديري في ذات السياق على ضرورة الاهتمام بالمؤسسة التربوية في أدق التفاصيل لتكون متكاملة الأركان في كل مكان وفي كل ربوة من مختلف جهات البلاد وتحقيق غد أفضل للجميع في أقرب الأوقات، حسب تقديره.