جائزة تونس الكبرى للمبارزة (اختصاص سابر) - 47 دولة في الموعد وتونس تشارك ب18 مبارزا

قال حسان الزواري المدير الفني للجامعة التونسية للمبارزة ان 331 مبارزا يمثلون 47 دولة سيشاركون في منافسات جائزة تونس الكبرى (اختصاص سابر) التي تعد من بين المحطات التاهيلية الى الالعاب الاولمبية "باريس 2024" والمقررة بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس من 12 الى 14 جانفي الجاري.



واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء ان البلدان المشاركة موزعة كالاتي : 20 من اوروبا و13 من اسيا و7 من افريقيا و6 من امريكا و1 من اوقيانوسيا.





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ووفق المصدر ذاته فان تونس ستكون ممثلة خلال هذا الموعد ب18 مبارزا هم في صنف الذكور فارس الفرجاني واحمد الفرجاني وعزيز الشارني وضياء بن منصور ولوكاس ميسيكا وامان الله الهميسي وعزيز كواش وياسين اوشيوشا وريان الفرجاني وفي صنف الاناث ياسمين دغفوس والفة الحزامي وعائشة بوعجينة وياسمين حاج علي وشيماء حاج حمزة وياسمين الرزقي ورانية الفرجاني وشيماء مسكي وكنزة بن اسماعيل.

واوضح المدير الفني للجامعة ان هذه الدورة ستمثل فرصة للمبارز التونسي فارس الفرجاني المصنف حاليا 31 عالميا لكسب مزيد من النقاط من اجل مواصلة تحسين ترتيبه باعتباره يتطلع الى حجز تاشيرة عبوره الى الاولمبياد القادم عن طريق التصنيف الدولي.

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