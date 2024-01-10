جندوبة: اصدار سبع بطاقات إيداع بالسجن في حق تونسيين وأجانب بشتبه في تكوينهم لوفاق اجرامي بهدف مساعدة اشخاص على اجتياز الحدود خلسة والاعداد لتهريبهم

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، يوم امس الثلاثاء، سبع بطاقات ايداع بالسجن في حق مجموعة من الأشخاص (تونسيين وأجانب)، على خلفية تورطهم في اعداد وفاق اجرامي يهدف الى مساعدة اشخاص على دخول التراب التونسي خلسة، والاعداد والتحضير لتهريبهم خارجه، وفق ما أكده اليوم الأربعاء وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة صلاح الدين الراشدي لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.



وأوضح ذات المصدر ان من بين الموقوفين التونسيين، شخص اصيل معتمدية غار الدماء، تولى مساعدة اشخاص على التسلل للتراب التونسي واخر اصيل مدينة صفاقس.





...



وبين الراشدي ان الأبحاث الأولية التي باشرتها قبل أيام بأذن من النيابة العمومية، الفرقة العدلية بغار الدماء، كشفت وبعد اخضاع هواتفهم الجوالة للتنصّت، مساعدة تونسي لأربعة اشخاص من بنغلادش على دخول التراب التونسي بصفة غير قانونية، والاعداد في مرحلة ثانية لتهريبهم خارج البلاد.



وكانت النيابة بالمحكمة الابتدائية قد اذنت قبل أيام بفتح بحث ضد من تم الاحتفاظ بهم وكل من عسى ان يكشف عنه البحث، وذلك من اجل تكوين وتنظيم والمشاركة في وفاق بنية الاعداد والتحضير لدخول او مغادرة التراب التونسي خلسة، طبق مقتضيات الفصول من 38 الى 42 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمنقح بالقانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004، المتعلق بتكوين وفاق اجرامي بغاية المشاركة في الاجتياز خلسة، وذلك قبل ان يتعهد قاضي التحقيق الأول بذات المحكمة بالملف.