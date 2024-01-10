مستشفى "سهلول" يتسلم شهادة اعتماده كأوّل مؤسّسة استشفائيّة جامعيّة عموميّة تتوّج انخراطها في مسار جودة الخدمات وسلامة المرضى

أشرف وزير الصحّة علي المرابط، أمس الثلاثاء بمقرّ الهيئة الوطنيّة للتّقييم والاعتماد في المجال الصحّي، على موكب تسليم شهادة اعتماد المستشفى

الجامعي "سهلول" بسوسة كأوّل مؤسّسة استشفائيّة جامعيّة عموميّة تتوّج انخراطها، منذ أربع سنوات، في مسار جودة الخدمات وسلامة المرضى وفق المعايير المضمّنة بدليل

الاعتماد في المجال الصحّي.





...



وأكّد علي المرابط بالمناسبة أهمّية المحافظة على هذا النّسق لضمان جودة الخدمات الصحّية وسلامة المرضى وتطابقها مع أعلى المواصفات العالميّة المعتمدة وحوكمة التصرّف في الموارد البشريّة والماليّة للمؤسسّات الاستشفائيّة والصحّية، مثمنا مجهودات كافّة مهنيّي الصحّة بمستشفى "سهلول" بسوسة.



جدير بالاشارة الى أن هذا الموكب حضره بالخصوص كل من مدير عام مستشفى "سهلول" ومدير عام الهيئة الوطنيّة للتّقييم والاعتماد في المجال الصحّي.

