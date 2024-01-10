وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين : 5 موقوفين في علاقة بحادثة سيدي مخلوف

ارتفع عدد الاشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم لعلاقتهم بحادثة تسمم بمشروبات كحولية مستحضرة كانت جدت فجر السبت الماضي بمعتمدية سيدي مخلوف الى خمسة وفق وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش.



وافاد البكوش في تصريح لصحفية (وات ) ان هؤلاء الموقوفين من عدد من معتمديات ولاية مدنين تورطوا بين التزويد بهذه المشروبات والكحولية ونقلها وبين دور الوسيط في انتظار استكمال الابحاث للكشف عن عناصر اخرى رئيسية في العملية بين اعداد وغيرها حسب قوله مضيفا ان التهم التي تعلقت بهم القتل العمد ومحاولة القتل.





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ويذكر ان الوحدات الامنية تمكنت يوم السبت من القاء القبض على الشخص الذي زود مصابي الحادثة بالكحول وهو من اصحاب السوابق كان سجينا بالسجن المدني بحربوب ثم تم القاء القبض على عنصر ثان لعب دور الوسيط في العملية ليتم امس الاثنين القبض على عنصرين اثنين آخرين والقبض على عنصر خامس هذا اليوم.



وللتذكير فان فاجعة سيدي مخلوف خلفت 5 وفايات وعدد من الاصابات تحسنت حالة اغلبهم وغادروا المستشفيات وما يزال 16 مصابا يقيمون بعدد من الاقسام بمستشفيات مدنين وتطاوين وتونس وسوسة اربعة منهم تحت المراقبة و12 في الانعاش.