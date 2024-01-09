التأكيد خلال لقاء وزير الخارجية بهيكل بن محفوظ، على القيمة السياسية والاعتبارية لتونس

التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة، الدكتور هيكل بن محفوظ، أستاذ القانون الدولي العام، الذي تمّ انتخابه مؤخّرا لمنصب قاض بالمحكمة الجنائية الدولية للفترة 2023/2024.



ومثّل اللقاء فرصة للوقوف على أهمّ الدروس المستخلصة من الحملة الانتخابيّة التي قادت لهذا التتويج، وتجديد التهاني لبن محفوظ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.





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وعبر الدكتور هيكل بن محفوظ عن بالغ فخره لما لمسه من تقدير دولي وقيمة سياسيّة واعتباريّة لتونس خلال المسار الانتخابي، كان لها الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز الذي بوّأه لأن يكون أوّل قاض عربي لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ بدء سريان عمل هذا الجهاز القضائي الدولي سنة 2002.



كما عبر الدكتور هيكل بن محفوظ عن شكره وتقديره للدبلوماسيّة التونسيّة لما لاقته حملته الانتخابيّة على مدى عدّة أشهر من دعم فعّال بتونس وبالخارج، من خلال الإعداد المحكم والمتابعة الحثيثة من قبل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبعثاتها الدبلوماسية والدائمة، وما تمّ تسخيره من إمكانيّات من عدد من الهياكل الوطنية المعنيّة.



وحمل بن محفوظ وزير الخارجية إبلاغ رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، عميق امتنانه واعتزازه بالثقة التي وضعها في شخصه لترشيحه لهذا المنصب الدولي الهام.



ومن جانبه، اعتبر الوزير أنّ انتخاب الدكتور هيكل بن محفوظ لهذه الخطّة يعكس رصيد الثقة الذي تحظى به تونس على الصعيد الدولي، ويمثّل اعترافا دوليّا متجدّدا بالكفاءة العالية للإطارات التونسيّة، وحافزا لكلّ الكفاءات الوطنيّة بالداخل وبالمهجر لمزيد البذل من أجل بلوغ أعلى المراتب وتشريف تونس على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشدّد على أنّ الوزارة لن تدّخر جهدا لتعزيز حضور تونس وإشعاعها إقليميّا ودوليّا.



كما شدد على التزام تونس الثابت بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية.



وكانت جمعية الدول الأطـراف في نظام روما الأساسـي للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمعة في دورتها 22، انتخبت بتاريخ 6 ديسمبر 2023، أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية هيكل بن محفوظ لخطة قاض بالمحكمة الجنائية الدولية، ليكون بذلك أول تونسي وعربي يتولى هذه الخطة منذ إحداث المحكمة في سنة 2002.