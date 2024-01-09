سيدي بوزيد: احياء الذكرى ال13 ليوم الشهيد بالرقاب

تم اليوم الثلاثاء بساحة الشهداء بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد احياء الذكرى ال13 ليوم الشهيد التي تتزامن مع سقوط 5 شهداء بمدينة الرقاب يوم 9 جانفي 2011 وهم معاذ خليفي وعبد الرؤوف كدوس ومنال بوعلاقي ونزار سليمي ومحمد جابلي وذلك بحضور عدد من اهالي الجهة.

وقد تضمن البرنامج اقامة معارض وثائقية وعرض صور حول الحراك الثوري بالرقاب وسيدي بوزيد .

كما سيتم ايضا عرض افلام وثائقية سينمائية حول المسار الثوري لثورة الحرية والكرامة ولاهم اهدافها الى جانب حولة بالمشاعل في ارجاء المدينة وساحة الشهداء.

وقد ذكر مدير دار الثقافة بالرقاب عبد الباقي عبيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الانشطة تهدف الى ابراز ما تعرضت له مدينة الرقاب من اضطهاد وقمع ايام الثورة والى تكريم عائلات الشهداء اعترافا بالجميل لمناضلي الجهة.

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