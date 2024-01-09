اغلب مصابي حادثة التسمم بمشروبات كحولية محلية الصنع بمعتمدية سيدي مخلوف يغادرون المستشفيات و12 منهم مازالوا في اقسام الانعاش

غادر عدد من المصابين في حادثة تسمم بمشروبات كحولية محلية الصنع بمعتمدية سيدي مخلوف المؤسسات الصحية بعد ان تحسنت حالتهم الصحية وذلك في انتظارضبط الادارة الجهوية للعدد النهائي بعد التثبت من الاسماء التي وفدت منذ يومي السبت والاحد 6 و7 جانفي على المستشفى المحلي بسيدي مخلوف وذلك وفق ما اكده المدير الجهوي للصحة بمدنين سمير مرزوق.



واوضح ذات المصدر ان عدد الاصابات بلغ 45 اصابة باعتبار الوفايات الخمسة مشيرا الى ان الجهات الصحية تواصل التثبت في الاسماء حتى يتسنى ضبط القائمة كاملة للاصابات .

وبخصوص الحالات المحتفظ بها بالمؤسسات الصحية فتبلغ 16 حالة منها 4 حالات تحت المراقبة الطبية اثنان منها بالمستشفى الجهوي بتطاوين واثنان بالمستشفى الجامعي بمدنين الى جانب 12 حالة ما زالت مقيمة ي اقسام الانعاش منها 7 في مركز مقاومة السموم بتونس و3 في سوسة وحالتان في المستشفى الجامعي بمدنين وذلك وفق ما ذكره المندوب الجهوي للصحة لوكالة تونس افريقيا للانباء .



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ويذكر ان حادثة تسمم بمشروبات كحولية محلية الصنع جدت فجر يوم السبت الماضي خلفت نحو 45 مصابا من منطقة القصبة بمعتمدية سيدي مخلوف توفي منهم 5 مصابين فيما تم نقل البقية الى عدة مؤسسات صحية بولاية مدنين وبجهات اخرى وذلك لمعاضدة جهود اسعاف المصابين الذين كانوا على درجات متفاوتة الخطورة.