مخبر "لاباس": انطلاق برنامج مرافقة لـ15 من صاحبات أفكار المشاريع المجددة

سيؤمن مخبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني "لاباس" مرافقة لزهاء 15 من صاحبات أفكار المشاريع المجددة في صفاقس، وذلك بهدف الدفع في اتجاه إرساء اقتصاد اكثر استدامة، وذلك في اطار مشروع محضنة "ايسانسيال" او "الاساسيات".



ويستهدف برنامج "ايسانسيال" ،الذي يتواصل على مدى ستة اشهر، كليا النساء وهو يوفر للّاتي يحتضنهن مرافقة فردية والمشاركة في فعاليات وتظاهرات لتشبيك العلاقات والتي تتلاءم واحتياجاتين، وفق ما بينه بلاغ لبرنامج "لاباس" صدر الثلاثاء





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ويرنو هذا البرنامج، ايضا، الى تامين اماكانات تمويل في شكل قروض دون فوائد بقيمة قصوى في حدود 15 الف دينار.



وقد تم اطلاق طلب الترشح لهذه الدورة الثانية من برنامج "ايسانسيال" في 21 اوت 2023 وتقدمت في الاجمال 100 من حاملات افكار المشاريع من اجل الالتحاق بمحضنة المشاريع .



وتم اثر عملية تدريب ولقاءات فردية، اختيار 15 من حاملات الافكار للالتحاق بهذه الدورة الثانية من برنامج المحضنة.



وتظهر في خضم التغيرات المتواصلة التي تطرأ على الظرف الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، احتياجات جديدة وهو ما يتطلب تحسينا مستمرا للممارسات الاقتصادية ولمبادرات المشاريع بهدف ارساءر العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.



وينجم عن هذه التغيرات عدم تساوي في الفرص، وهي عديدة بطبعها، بين النساء والرجال وبين مختلف المناطق، وتعد النساء لا سيما في الجهات فاعلات رئيسيات في التغيير ازاء هذه الاحتياجات.



ويتنزل برنامج "ايسانسيال" في هذا المسار مع الرغبة في النهوض بالتجديد الاجتماعي عبر المبادرة النسائية في الجهات، وفق "لاباس".

