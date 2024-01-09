تغيير مكان الحصة التدريبية للمنتخب التونسي اليوم الى ملعب باردو بداية من الساعة الرابعة مساء

قال مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم أنه نظرا للحالة التي أصبح عليها عشب الملعب الفرعي برادس بعد تهاطل الأمطار، فقد تقرر تغيير مكان الحصة التدريبية للمنتخب الوطني لكرة القدم المقررة مساء اليوم الثلاثاء من الملعب الفرعي برادس إلى مركب الهادي النيفر بباردو بداية من الساعة الرابعة مساء.



واوضح نفس المصدر ان الاعلاميين الراغبين في تغطية التدريبات اليوم مدعوون للحضور بداية من الساعة الثالثة والنصف(س15 و30د بملعب باردو لتغطية الجزء الأول من التدريبات .





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ويتبارى المنتخب التونسي غدا بملعب حمادي العقربي برادس مع منتخب الراس الاخضر في اخر مقابلة ودية له قبل التحول الى كوت ديفوار للمشاركة في كاس امم افريقيا لكرة القدم 2024



ويستعد المنتخب التونسل للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للمرة الـ 21 في تاريخه والـ 16 على التوالي، وهو رقم قياسي لم يسبق لأي منتخب تحقيقه في القارة السمراء، لكن منتخب "نسور قرطاج" توج مرة واحدة باللقبً في نسخة 2004 التي أستضافتها تونس