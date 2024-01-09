سوسة : القيام ب 1930 عملية مراقبة وتفقد ورفع 349 مخالفة اقتصادية خلال شهر ديسمبر المنقضي

افاد المدير الجهوي للتجارة بسوسة فوزي طالب، بان الفرق المشتركة للمراقبة، التي تضم إلى جانب أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة، ممثلين عن اعوان الحرس والأمن الوطنيين وهيئة السلامة الصحية، قامت خلال شهر ديسمبر المنقضي وبمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية ب1930 عملية مراقبة وتفقد شملت قطاعات الخضر والغلال والمواد الأساسية والدواجن ووحدات صنع وبيع المرطبات والمطاعم



وأضاف طالب في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، ان عمليات المراقبة والتفقد التي أنجزت في إطار أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة التزويد والأسعار والمراقبة المشتركة، أسفرت بالخصوص عن رفع 349 مخالفة اقتصادية منها 104 مخالفات متعلقة بالترفيع في الأسعار و40 مخالفة تهم الاحتكار و124 مخالفة شملت الاخلال بشفافية المعاملات، واشار الى ان بقية المخالفات تعلقت بالاخلال بتراتيب الدعم وسلامة المنتوجات.





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ولفت الى ان أعوان المراقبة قاموا خلال شهر ديسمبر 2023 بحجز 3714 كغ من مشتقات الحبوب و5340 لترا من مادة الحليب المدعم و650 كغ من السكر المدعم و170 لترا من الزيت النباتي المدعم و2،62 اطنان من الغلال و18894 علبة مياه معدنية، وذلك بسبب الاحتكار.

كما تم حجز 6320 كغ من الدجاج الحي و2134 كغ لحم الدجاج و3347 كغ من المرطبات و800 كغ من المواد الأولية المستعملة لصنع المرطبات، لأسباب صحية.