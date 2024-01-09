بن عروس: فتح باب التسجيل في الروضة العمومية النموذجية "لينا بن مهني" ببرج الوزير الزهراء

شرعت وزارة الأسرة والطفولة والمرأة وكبار السن، في قبول مطالب التسجيل بالروضة العمومية النموذجية الدامجة "لينا بن مهني" والكائنة بمنطقة برج الوزير الزهراء، وذلك إلى غاية 26 جانفي الحالي، ومن المنتظر أن تكون الروضة جاهزة لاستقبال الأطفال خلال الشهر القادم، وفق ما أفادت به المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية جميلة بالطيب اليوم الثلاثاء صحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء

واكدت بالطيب تقدم عملية التهيئة وإعادة التجهيز، التى انطلقت منذ فترة، واضافت ان طاقة الاستيعاب الجملية للروضة التي بلغت تكلفة انجازها 400 ألف دينار، حددت بـ45 طفلا ، واشارت الى ان الوزارة، قررت التكفل بنسبة 50 % من مجموع الأطفال المنتمين للعائلات محدودة الدخل والواردة ملفاتهم من قبل اللجنة الجهوية لقبول الأطفال ضمن برنامج "تسجيل أبناء العائلات محدودة الدخل برياض الأطفال".



وكانت وزيرة الأسرة والطفولة والمرأة وكبار السن آمال بلحاج موسى، أذنت مطلع الشهر الجاري بالتسريع في استكمال أشغال الروضة العموميّة الدامجة "لينا بن مهنيّ" والحرص على جاهزيّتها للانطلاق في نشاطها يوم 26 فيفري القادم، بهدف تقديم خدمات التربية ما قبل المدرسيّة ذات جودة لأطفال الجهة .



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يذكر إن منطقة الزهراء شهدت خلال شهر أكتوبر المنقضي، دخول الروضة العمومية 18 جانفي حيز النشاط، بعد تجهيزها بكل المرافق التربوية والترفيهية حتى تستقبل أبناء وبنات الجهة لاسيما منهم أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لدعم العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود وتنفيذا للسياسة العامة المتعلقة بتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، وفق ذات المصدر.