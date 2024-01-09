تحضيرات كأس افريقيا للأمم: التعادل السلبي يحسم ودية غانا وناميبيا

حسم التعادل السلبي لقاء المنتخب الغاني وضيفه الناميبي في اللقاء الذي دار امس الاثنين بملعب بابا يارا بمدينة كوماسي في اطار تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس افريقيا للأمم 2024 التي ستحتضنها الكوت ديفوار من 13 جانفي الجاري الى 11 فيفري القادم.



ويعد اللقاء الرابع بين الفريقين في غانا منذ سنة 2008، حيث فاز المنتخب الغاني في مناسبتين بنتجية 1 - 0، فيما فاز المنتخب الناميبي في مناسبة وحيدة بذات النتيجة 1 - 0، قبل تعادلهما البارحة دون أهداف.





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يذكر أنّ المنتخب الغاني، المتوّج بالكأس الافريقية في 4 مناسبات آخرها في 1982 بليبيا، سيستهل مشواره في نهائيات كأس افريقيا للأمم 2023+1 بمواجهة منتخب الرأس الأخضر في 14 جانفي ضمن لقاءات المجموعة الثانية التي تضم كذلك منتخبات مصر وموزمبيق، فيما سيستهل المنتخب الناميبي منافسات دور المجموعات بمواجهة المنتخب التونسي في 16 جانفي ضمن لقاءات المجموعة الخامسة التي تضم كذلك منتخبي مالي وجنوب افريقيا.