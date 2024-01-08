المنستير: تدشين مؤسسة يابانية مصدرة كليا مختصة في تطوير منصة للتواصل والعمل عن بعد

تدعم النسيج الاقتصادي بولاية المنستير بتركيز مؤسسة يابانية ناشئة مصدرة كليا مختصة في تطوير منصة لمكاتب عمل افتراضية للتواصل والعمل عن بعد وفق ما أفاد وكالة تونس أفريقيا للأنباء محمّد الصحبي فتح الله مهندس بشركة "أوفيس" تونس (Ovice Tunisia).



وأضاف أنّ ما يميزهم عن "الزوم" هو أنّ منصتهم عبارة عن فضاء افتراضي مفتوح وهناك صور رمزية تسمح للمستعمل بخلق فضاء خاص به من مكاتب افتراضية مما يسهل عملية التواصل والتنسيق مع العاملين.





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وتطور شركتهم باستمرار الخدمات الموجهة لمستعملي منصة "أوفيس" والذين جلّهم من أصحاب الشركات وذلك حسب متطلبات كلّ منهم.

وتشغل "أوفيس" عبر العالم 120 من المهندسين من بينهم 11 في تونس وجل حرفائهم من الشركات المنتصبة في الولايات المتحدة واليابان حسب محمّد الصحبي فتح الله.



وزار ساي هيون يونغ ( Sae Hyung Jung ) المدير التنفيذي لمؤسسة "أوفيس " لأوّل مرّة تونس سنة 2015 واختار الانتصاب في المنستير بعد أن جذبه جمال المدينة وبحرها.



ولعبت جائحة كوفيد دورا هاما في ظهور فكرة إحداث منصة "أوفيس" حسب ما ذكر موضحا أنّه انطلق حاليا في العمل في المنستير مع حوالي 10 من أفضل المهندسين.



وتعتمد هذه المؤسسة على الذكاء الذي يخلق علاقة نوعية بين تونس واليابان اللذين لهما نقاط تشابه وتشارك كبيرة جدّا وهناك فرص تعاون للاستفادة من الكفاءات التونسية من المهندسين حسب والي المنستير المنذر بن سيك علي.



وأكد الوالي لدى تدشينه اليوم هذه الشركة الناشئة أهمية علاقات التعاون التونسي الياباني مثمنا خاصة التعاون القائم على اقتصاد الذكاء وعلى المبادرات الشبابية والروح الأخوية العالية بين التونسيين واليابانيين ما من شأنه المساهمة في تطوير اقتصاد البلدين.