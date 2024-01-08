الكاف: إجراءات جديدة لمزيد تنظيم توزيع الاعلاف على مربي الماشية

اتّخذت اللجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري العلفية بولاية الكاف، في موفى الأسبوع المنقضي، جملة من الإجراءات لمزيد تنظيم هذا القطاع وإحكام توزيع الاعلاف على مربي الماشية بما سيمكن من إنهاء حالة الفوضى وسوء التوزيع التي يشتكى منها المربون منذ فترة طويلة.

وقرّرت اللجنة، في هذا السياق، أن يودع المربون مطالبهم للحصول على كميات الأعلاف المطلوبة لدى خلايا الإرشاد الفلاحي المحلية أو لدى مصالح المعتمدية التي ينتمون إليها، وان يرفق كل مطلب وجوبا بشهادة التلقيح أو الرقمنة لقطعانهم، على أن يتم تجديد هذا المطلب كل 3 أشهر وفي النصف الأول من الشهر الذي يتم فيه تقديم المطلب.

من جانبهم، عبّر عدد من المربين، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن ارتياحهم لهذا القرار الذي سيمكن، وفق تقديرهم، من تنظيم القطاع على أسس صحيحة ودقيقة، وينهي حالة الفوضى التي عانوا منها طيلة فترة طويلة بسبب اعتماد المحسوبية وغياب الشفافية عند توزيع الاعلاف، وفق تعبيرهم.

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