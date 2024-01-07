بطولة ايطاليا - ميلان يهزم إمبولي 3-صفر

سجل روبن لوفتوس-تشيك وأوليفييه جيرو وشاكا تراوري أهداف ميلان ليحقق صاحب المركز الثالث فوزا مريحا 3-صفر على مضيفه إمبولي في البطولة الايطالية لكرة القدم اليوم الأحد.



وتقدم ميلان بعد 11 دقيقة عندما تجاوز رافائيل لياو مراقبه على الجناح وأرسل تمريرة دقيقة إلى لوفتوس-تشيك داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقدمه في زاوية المرمى.

وعزز الفريق الزائر تقدمه عندما سجل جيرو من ركلة جزاء في الدقيقة 31 بعد لمسة يد من يوسف مالح لاعب إمبولي.



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وسجل البديل تراوري الهدف الثالث لميلان قبل دقيقتين من الوقت المحتسب بدل الضائع من هجمة مرتدة من صناعة كريستيان بوليسيك.

ويحتل ميلان المركز الثالث في الدوري برصيد 39 نقطة بفارق تسع نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر وأربع نقاط خلف يوفنتوس صاحب المركز الثاني الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم الأحد.

ويحتل إمبولي المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.