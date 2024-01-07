الترجي الرياضي - الحارس معز بن شريفية يخضع إلى عملية جراحية

خضع حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي معز بن شريفية اليوم الاحد الى عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية كللت بالنجاح وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.



وقال المصدر ذاته ان "بعد إحساسه بأوجاع و إجرائه للتحاليل الطبية اللازمة، أجرى الحارس معز بن شريفية صبيحة اليوم عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية كللت بنجاح".

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