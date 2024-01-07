Babnet

الترجي الرياضي - الحارس معز بن شريفية يخضع إلى عملية جراحية

Publié le Dimanche 07 Janvier 2024 - 17:02 قراءة: 0 د, 17 ث
      
خضع حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي معز بن شريفية اليوم الاحد الى عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية كللت بالنجاح وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وقال المصدر ذاته ان "بعد إحساسه بأوجاع و إجرائه للتحاليل الطبية اللازمة، أجرى الحارس معز بن شريفية صبيحة اليوم عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية كللت بنجاح".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279982


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 17:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 17:04 Tunis
All Radio in One    
*.*.*