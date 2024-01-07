الإطاحة بوفاق إجرامي دولي ينشط في مجال تهريب الأشخاص عبر الحدود في اتجاه ولاية صفاقس

تمكنت الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بصفاقس والوحدات المركزية المختصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس، مؤخرا، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في الاتجار بالبشر ضمت 4 عناصر رئيسية من بينهم مفتش عنه من أجل تورطه في قضايا حق عام.



وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الأحد، أن هذه الشبكة تعمل على تسهيل دخول ومغادرة مهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى التراب التونسي وتنظيم عملية تهريب الأشخاص عبر الحدود البرية الغربية ونقلهم من قبل مهربين ينشطون في ذات المجال إلى ولاية صفاقس قصد المشاركة في عمليات هجرة غير نظامية.





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وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغها، أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم وإحالتهم على العدالة التي أصدرت بطاقات إيداع بالسجن وحجزت الوسائل المستغلة في نقلهم والأموال والعائدات المتأتية من ذات النشاط.