سليانة: توفير مساعدات اجتماعية تزامنا مع تزايد موجد البرد

قام عدد من ممثلي نادي الهلال الأحمر التونسي بمعهد بورقيبة النموذجي بتونس العاصمة، صباح اليوم الأحد، بتوفير مساعدات اجتماعية بمقر اللجنة الجهوية للتضامن الإجتماعي بمدينة سليانة، وذلك في إطار معاضدة المجهودات لمجابهة موجة البرد.



وذكرت المسؤولة عن الشباب بالنادي ملكة المناعي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المساعدات موجهة للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمعتمديتي سليانة الشمالية والجنوبية، مبينة أنها تضم 150 غطاء صوفي وألبسة شتوية وطرود غذائية تحتوي خاصة على مواد غذائية على غرار المقرونة والكسكسي والزيت والطماطم.

وقالت المناعي إن ممثلي نادي الهلال الأحمر (وهم من الفئة الشبابية)، قدموا من تونس العاصمة لتوزيع المساعدات، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة وتزايد موجة البرد، معربة عن الحرص على ايصالها الى مستحقيها من العائلات المحتاجة.



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من جانبه، قال رئيس نادي الهلال الأحمر التونسي بالمعهد، أيوب الفتوي، إنه وقع إختيار ولاية سليانة باعتبار ارتفاع مؤشر موجة البرد بها، خاصة أنها منطقة فلاحية بالأساس وتشهد مرتفعاتها خلال فصل الشتاء تساقط كميات هامة من الثلوج، واضاف أنه تم خلال السنة المنقضية توجيه 50 مساعدة لأشخاص دون مأوى بتونس العاصمة، إلى جانب 50 مساعدة خلال سنة 2022

وحضر عملية توزيع الاعانات، معتمدة الشؤون الإجتماعية والمتصرف الجهوي للتضامن الإجتماعي ومعتمدة سليانة الشمالية وعدد من العمد وممثلي الهلال الأحمر التونسي

يشار إلى أن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وضع 1200 مساعدة على ذمة اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بولاية سليانة، من أجل معاضدة ضعاف الحال على مجابهة موجة البرد