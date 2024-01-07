أريانة: حجز كمية من مخدر الكوكايين والاحتفاظ بمروج مخدرات في المنيهلة

قامت وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة بحجز 16٫25 غرام من المادة الكوكايين بعد توفر معلومة حول تعمّد نفر ترويج مادة الكوكايين بالجهة.



وقد داهمت وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة معززة بوحدات الإقليم منزل ذي الشبهة، اين تم حجز المادة المذكورة، علما وان هذه العملية تتنزل في اطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة ترويج المخدرات

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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