مدنين: القاء القبض على المتسبب الرئيسي في حادثة سيدي مخلوف وفتح بحث تحقيقي

افاد وكيل الجمهورية بمدنين، فتحي البكوش، انه تم القاء القبض على الشخص الذي زود مصابي حادثة سيدي مخلوف بكحول مستحضرة تحمل مواد سامة ادت الى 41 اصابة منهم حالتي وفاة و3 حالات خطيرة فيما يقيم البقية بين مستشفيات سيدي مخلوف ومدنين وجرجيس وغادر اخرون المستشفى.



وذكر البكوش في تصريح لصحفية "وات" بمدنين، ان المتهم الرئيسي في الحادثة من الجهة وصاحب سوابق عدلية مضيفا ان البحث جار للتعرف على كل ما سيكشفه البحث .

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وذكر البكوش في تصريح لصحفية "وات" بمدنين، ان المتهم الرئيسي في الحادثة من الجهة وصاحب سوابق عدلية مضيفا ان البحث جار للتعرف على كل ما سيكشفه البحث .

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واشار نفس المصدر، الى فتح بحث تحقيقي في حالتي الوفاة كل حالة بصفة منفردة بمكتب التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بمدنين وفتح قضيتين واحدة تهم القتل العمد على معنى الفصول 201 و202 من المجلة الجزائية وقضية ثانية لمحاولة القتل بمعنى الفصول 59 و201 و202 من المجلة الجزائية.



واضاف انه تم اصدار انابة عدلية لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين لإتمام الأبحاث واجراء التساخير اللازمة سواء منها الطبية او الفنية.



وذكر وكيل الجمهورية انه فور الاتصال بالمكلف بالاستمرار بالمحكمة والاعلام عن قبول شخصين من منطقة القصبة بمعتمدية سيدي مخلوف الى المستشفى في الساعة الثانية من فجر اليوم السبت، توفيا هناك، تم فتح بحث تحقيقي في حالتي الوفاة تعهد بها قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بمدنين. وتم بعد ذلك افادة المكلف بالاستمرار بقبول عدة اشخاص من نفس المنطقة "القصبة"، وبتواتر قبول المصابين تحول الى المستشفى للوقوف على حقيقة الأوضاع وعلى حالة المصابين.



واوضح انه بالتحري مع المصابين، ممن كانت حالتهم مستقرة وقادرين على الحديث، افادوا انهم تناولوا مشروبات كحولية من نفس الشخص من الجهة والذي تم القاء القبض عليه وتبين انه صاحب سوابق عدلية، اضافة الى ان من المصابين من هم اصحاب سوابق ايضا.



وللتذكير فان معتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين شهدت اليوم السبت حادثة تسمم بكحول محلية الصنع ادت الى حالتي وفاة والى عدة اصابات تراوحت اعمارهم بين 20 و40 سنة تلقاها المستشفى المحلي بسيدي مخلوف ومن ثمة تم توجيه عدد منهم الى المستشفى الجامعي بمدنين والمستشفى الجهوي بجرجيس مع وضع مستشفيي جربة وتطاوين في حالة تاهب.



وتكونت خلية ازمة في المستشفى الجامعي بمدنين واخرى بالمستشفى المحلي بسيدي مخلوف للمتابعة وتنسيق عملية نقل المصابين وتوفير الاحتياجات من سيارات الاسعاف.