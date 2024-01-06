أريانة: مواطنون وفلاحون بقلعة الاندلس يطالبون بإيجاد حلّ لمحطة توزيع الوقود المغلقة منذ سنتين

طالب عدد من مواطني وفلاحي مدينة قلعة الأندلس بإيجاد حل لمحطة توزيع المحروقات الوحيدة بقلعة الأندلس التي صدر قرار بغلقها منذ أواخر سنة 2022 من طرف بلدية المكان وحرمان أهالي المدينة من الحصول على احتياجاتهم من الوقود.



وكانت ولاية أريانة وجهت دعوة خلال شهر ديسمبر 2022 إلى وكيل محطة توزيع المحروقات المذكورة لرفع الإخلالات التي تم تسجيلها بتاريخ 1 ديسمبر 2022 من قبل مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية بأريانة لافتة إلى أنه في صورة عدم تسوية الوضعية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.





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وكان المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانة وجه مراسلة بتاريخ 6 ديسمبر 2022 إلى والي أريانة تضمنت الإخلالات والنقائص الوقائية بمحطة بيع المحروقات "طوطال" الكائنة بقلعة الأندلس، والتي تمثل خطرا على شاغلي المؤسسة المذكورة وحرفائها، من جهة، والأجوار، من جهة ثانية.



وأعلم وكيل شركة توزيع الوقود المذكورة، من جهته، الحرفاء بصدور قرار غلق لمحطة "طوطال" على اثر الزيارات المتتالية للحماية المدنية مند سنة 2009 مشيرا إلى أن الاخلالات المرفوعة لا يمكن إصلاحها فنيا نظرا لمحدودية مساحة الأرض التي لا تتجاوز 70مترا مربعا وإحاطتها بالمساكن والمحلات التجارية.



وأضاف وكيل الشركة أنه قام رفقة الشركة منذ سنة 2017 بتوفير قطعة ارض مساحتها 1700 م بشارع حوّال الوادي وتم رصد التمويلات اللازمة لإحداث محطة عصرية ووجد تجاوبا من السلط المحلية لتغيير صبغة الأرض الفلاحية وتمكينه من رخصة بناء الا أنه واجه عراقيل منعته من الحصول على بقية التراخيص القانونية ما أدى إلى تعطل المشروع .



جدير بالذكر أن محطة الوقود المذكورة تم منحها ترخيصا مؤقتا منذ سنة 1970 لحين اقتناء صاحب الرخصة أرضا تستجيب للمواصفات وتقديم ملف في الغرض مع التراخيص اللازمة من كل الادارات المعنية، غير أنه لم يستطع توفير أرض تستجيب للشروط القانونية.



