انعقاد المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بجزيرة جربة

احتضنت جزيرة جربة، السبت، اشغال المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في دورة هي الاولى بعد انعقاد مؤتمره الأخير بطبرقة

وتضمن جدول اعمال اشغال المجلس المركزي اربع نقاط تتعلق بمتابعة توصيات المؤتمر ونشاط المنظمة وعرض القائمات المالية والمصادقة عليها وانتخاب لجنتي النظام والمراقبة المالية، لتستكمل بهما مؤسسات الاتحاد، وفق ما بينه مساعد رئيس مكلف بالاعلام والعلاقات العامة، ناصر العمدوني.



واكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد، بالمناسبة، قدرة القطاع الفلاحي على توفير حاجيات تونس من الغذاء رغم التحديات المناخية المطروحة والشّحّ المائي وذلك بالعمل على رسم سياسات لمزيد استغلال المياه الجوفية والتساقطات المطرية مشددا على ان المنظمة تحمل امانة ضمان الماء والغذاء للمواطن.



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وثمّن بن عياد احداث ديوان وطني للأعلاف كأحسن خيار اتخذته سلطة الاشراف بما يمكن من مزيد عقلنة وتقنين التوزيع الشفاف للأعلاف وبأسعار مدروسة حتى يستفيد منها الفلاح مشيرا الى ما لحق الفلاح من اضرار نتيجة توريد الاعلاف واثقال كاهله وخاصة تضرر قطاع الالبان الذي سيأخذ حظه من هذا الديوان وسيتم استرجاع القطيع لتستعيد هذه المنظومة انفاسها من جديد ومكانتها باعتبارها منظومة عريقة.



واضاف ان الديوان الوطني للأعلاف من منطلق مهامه سيعمل على زراعة الاعلاف الخشنة وتوريد الاعلاف بأسعار تفاضلية ومعقولة في حال عدم توفرها في تونس، وهو ما سيساعد الفلاح على اقتنائها باسعار معقولة.



وتحدث عن اهمية تعزيز مردودية القطاع الفلاحي برّا وبحرا ليكون مجديا ومربحا للفلاح لا سيما وان اغلب المستغلات الفلاحية عائلية بنسبة 85 بالمائة وذلك بمضاعفة العمل وتعميق التشاور مع سلطة الاشراف واقناعها لبحث الحلول لحلحلة عدة وضعيات شائكة للقطاع رغم الوعي بالظروف التي تمر بها بلادنا وصعوبة الوضع العالمي.



ولفت الى العلاقة المتميزة التي تربط المنظمة بسلطة الاشراف والاشتغال معا بكل اريحية واصفا لقاءه الأخير بوزير الفلاحة بالمجدي بالنظر الى التفهم الذي وجده لحلحلة عدة مسائل ومنها مستلزمات الإنتاج واعداد برنامج سريع لمتطلبات الانتاج وخاصة الزراعات الكبرى .



وتحدث رئيس المنظمة الفلاحية من جهة اخرى عن الوضعية المالية الصعبة للمنظمة، وهو ما يتطلب ترشيد وحوكمة المصاريف وتنمية الموارد سواء من لدن الحكومة او باقتطاع نسبة معينة من منتجات الفلاحة والصيد البحري لفائدة المنظمة لتواكب عمل الفلاحين والبحارة.

