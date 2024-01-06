تطاوين: ٍإصلاح أعطاب طالت شبكة الإنترنت نتيجة الأمطار الأخيرة وتواصل ربط بعض المناطق بخدمة الألياف البصرية (اتصالات تونس)

تولت الفرق التقنية بالإدارة الجهوية لاتصالات تونس بتطاوين إصلاح بعض الأعطاب التي أثرت على شبكة الإنترنت والهاتف القار والناجمة عن هطول الأمطار الأخيرة ونزول بعض الصواعق، وذلك بعد تسجيل اعتراضات من عدد المواطنين في بعض المناطق.



وقال المدير الجهوي لاتصالات تونس بتطاوين، عبد الفتاح بلقاسم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الظروف المناخية كثيرا ما تؤدى إلى انقطاعات مفاجئة في شبكة الاتصالات عموما، وعادة ما تكون مشاكل بسيطة تتفاعل معها الفرق التقنية التابعة للإدارة الجهوية مباشرة، إلا أن بعض المشاكل الأخرى تتطلب وقتا أكبر وتدخلات أكثر.

وأوضح أن حرفاء اتصالات تونس في الجهة يحتاجون إلى تدفق يومي للإنترنت، واستغلال متواصل للشبكة ما استدعى تدخلات جوهرية لتحسين الخدمة المقدمة، خاصة في ما يتعلق بتطوير الشبكة بخاصية الألياف البصرية، وهو مشروع تواصل الإدارة الجهوية العمل فيه على مراحل، حيث تم مؤخرا استكمال بعض الأقسام والتي دخلت حيز الاستغلال منذ سنة 2023، على غرار مناطق الرقبة وشنني وطريق رمادة، مقابل تواصل الأشغال في مناطق أخرى على أمل الإنتهاء من المشروع خلال هذه السنة، ودخول الألياف البصرية حيز الاستغلال في 70% من المناطق التي تتركز فيها الشبكة القديمة.



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وأبرز أن الاستجابة لاعتراضات الحرفاء تمر بمراحل دقيقة ومنظمة تبدأ من الاتصال بمراكز النداء التي تعمل يوميا ودون توقف، ومن ثمة يتم تحويل الشَكاوَى إلى الأقسام التقنية المعنية، التي تقوم بدورها بتقييم حالات العطل التي ترد على القسم وفق معايير تقنية دقيقة، ويتم التدخل في بعض المشاكل مباشرة، لكن إصلاح بعض الأعطال التي تتسبب بها التغيرات الجوية يتطلب التنقل على عين المكان ويكون التعامل معها بحرص اكبر وهو ما يؤدي إلى بعض التأخير في إصلاحها.

وحول التأخر في استجابة الفرق التقنية للشكاوى المقدمة من طرف الحرفاء، قال المدير الجهوي لاتصالات تونس بتطاوين، إن الإدارة الجهوية تتفهم جيدا انزعاج المواطنين وتعتبرها آلية من آليات تحسين جودة خدمات المؤسسة التي دائما ما تسعى إلى تحسين ظروف الاستجابة ونوعية الخدمة، إلا أن بعض المناطق تشهد بعض التأخير بسبب بعدها عن مركز الولاية، مؤكدا ان الإدارة الجهوية تسعى إلى تقليص المشاكل التقنية في هذه المناطق بكل الطرق، من خلال تعصير الشبكة التي ستمكن من التدخل عن بُعد والإستغناء عن عملية التنقل على عين المكان لإصلاح العطب.

وأكد، في السياق نفسه، أن مؤسسة اتصالات تونس تأخذ بعين الإعتبار التأخيرات الحاصلة في إصلاح بعض المشاكل التقنية، وتقوم بتعويض فترة الانقطاع للحريف دون استخلاص مستحقات مالية طيلة فترة الانقطاع، معتبرا أن الشبكة ذات خاصية الألياف البصرية ستساهم بشكل كبير في تقليص المشاكل التقنية وتحسين جودة الخدمات التي توفرها اتصالات تونس.