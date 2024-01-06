بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (المجموعة الأولى): نتائج الجولة العاشرة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة العاشرة من بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، الخاصة بمنافسات المجموعة الأولى، التي أقيمت اليوم السبت:



في قاعة الزواوي :

الترجي الرياضي التونسي - المستقبل الرياضي بالمرسى 3 - 0



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في قاعة قليبية :

النادي الاولمبي القليبي- بومهل البساتين 3 - 0

في قاعة بوسالم :

المولدية الرياضية بوسالم - النادي الرياضي بحمام الانف 3 - 0



الترتيب ن ل

الترجي الرياضي التونسي 30 10

المولدية الرياضية بوسالم 21 10

المستقبل الرياضي بالمرسى 15 10

النادي الاولمبي القليبي 15 10

النادي الرياضي بحمام الانف 6 10

بومهل البساتين 2 10





وتستكمل غدا الأحد انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال مباريات الجولة العاشرة، باقامة منافسات المجموعة الثانية، وفق البرنامج التالي:





في قاعة حمام الاغزاز:

فتح حمام الاغزاز - جمعية اتصالات صفاقس

في قاعة العوينات سوسة:

النجم الرياضي الساحلي - سعيدية سيدي بوسعيد

في قاعة البجاو صفاقس:

النادي الرياضي الصفاقسي - اتحاد النقل الصفاقسي