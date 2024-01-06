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بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (المجموعة الأولى): نتائج الجولة العاشرة

Publié le Samedi 06 Janvier 2024 - 18:06 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة العاشرة من بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، الخاصة بمنافسات المجموعة الأولى، التي أقيمت اليوم السبت:

في قاعة الزواوي :
الترجي الرياضي التونسي - المستقبل الرياضي بالمرسى 3 - 0
...

في قاعة قليبية :
النادي الاولمبي القليبي- بومهل البساتين 3 - 0
في قاعة بوسالم :
المولدية الرياضية بوسالم - النادي الرياضي بحمام الانف 3 - 0

الترتيب ن ل
الترجي الرياضي التونسي 30 10
المولدية الرياضية بوسالم 21 10
المستقبل الرياضي بالمرسى 15 10
النادي الاولمبي القليبي 15 10
النادي الرياضي بحمام الانف 6 10
بومهل البساتين 2 10


وتستكمل غدا الأحد انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال مباريات الجولة العاشرة، باقامة منافسات المجموعة الثانية، وفق البرنامج التالي:


في قاعة حمام الاغزاز:
فتح حمام الاغزاز - جمعية اتصالات صفاقس
في قاعة العوينات سوسة:
النجم الرياضي الساحلي - سعيدية سيدي بوسعيد
في قاعة البجاو صفاقس:
النادي الرياضي الصفاقسي - اتحاد النقل الصفاقسي


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