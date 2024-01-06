بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (المجموعة الأولى): نتائج الجولة العاشرة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة العاشرة من بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، الخاصة بمنافسات المجموعة الأولى، التي أقيمت اليوم السبت:
في قاعة الزواوي :
الترجي الرياضي التونسي - المستقبل الرياضي بالمرسى 3 - 0
في قاعة الزواوي :
الترجي الرياضي التونسي - المستقبل الرياضي بالمرسى 3 - 0
في قاعة قليبية :
النادي الاولمبي القليبي- بومهل البساتين 3 - 0
في قاعة بوسالم :
المولدية الرياضية بوسالم - النادي الرياضي بحمام الانف 3 - 0
الترتيب ن ل
الترجي الرياضي التونسي 30 10
المولدية الرياضية بوسالم 21 10
المستقبل الرياضي بالمرسى 15 10
النادي الاولمبي القليبي 15 10
النادي الرياضي بحمام الانف 6 10
بومهل البساتين 2 10
وتستكمل غدا الأحد انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال مباريات الجولة العاشرة، باقامة منافسات المجموعة الثانية، وفق البرنامج التالي:
في قاعة حمام الاغزاز:
فتح حمام الاغزاز - جمعية اتصالات صفاقس
في قاعة العوينات سوسة:
النجم الرياضي الساحلي - سعيدية سيدي بوسعيد
في قاعة البجاو صفاقس:
النادي الرياضي الصفاقسي - اتحاد النقل الصفاقسي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 279941