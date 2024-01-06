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الدورة الدولية نانت (فرنسا) - فوز تونس على البحرين 32-23

Publié le Samedi 06 Janvier 2024 - 16:12 قراءة: 0 د, 35 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد على نظيره البحريني اليوم بنانت بنتيجة 32-23
في مباراته الثانية والاخيرة ضمن دورة فرنسا الدولية (الشوط الاول 15-11 )

وكان المنتخب التونسي لكرة اليد انهزم امام نظيره الفرنسي بنتيجة 35-26 يوم الخميس ضمن منافسات دورة فرنسا الدولية التي تدور بمدينة نانت.
...

ومن جهته كان منتخب البحرين قد انهزم في مباراته الاولى امام منتخب البرازيل في اطار الدورة ذاتها، 30-28.
وتندرج مشاركة المنتخب التونسي في دورة فرنسا الدولية في اطار التحضيرات لبطولة امم افريقيا لكرة اليد المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة من 19 الى 29 جانفي الجاري والمؤهلة للالعاب الاولمبية "باريس 2024".
يذكر ان المنتخب التونسي لكرة اليد سيخوض غمار البطولة الافريقية ضمن المجموعة الرابعة التي تضم ايضا منتخبات انغولا ونيجيريا وكينيا.


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