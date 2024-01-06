الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تحجز 33 طنا من المرطبات والدواجن غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر ديسمبر الماضي

قامت الفرق الرقابية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال شهر ديسمبر الماضي، بحجز 33 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك لعدم مراعاتها للمعايير الصحة.



وبين مدير عام الهيئة، محمد الرابحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم السبت، ان عمليات الحجز، التي تندرج في إطار البرنامج الخصوصي للاستعداد لرأس السنة الميلادية، شملت 19 طنا من المرطبات وتوابعها و14 طنا من لحوم الدواجن مشيرا الى ان فرق المراقبة قالمت بتحرير 62 محضرا في مخالفات خطيرة.





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وقال "إن أغلب هذه الكميات المحجوزة تمت بمحلات عشوائية لا تحترم معايير السلامة بنسبة 51 بالمائة من كميات المرطبات و81 بالمائة بالنسبة للحوم الدجاج لافتا في ذات السياق إلى تحرير 62 محضرا في مخالفات خطيرة شابت المواد المعروضة تراوحت بين مواد خطرة وغير آمنة واستعمال مواد محضورة.



كما قامت الفرق الرقابية برفع حوالي 50 عينة تم الشك في سلامتها وأخضعتها للتحاليل بعد حجز المنتج كاملا، حيث أثبتت نتائح التحاليل أن 25 بالمائة منها ملوثة جرثوميا و15 بالمائة فيها ملونات محظورة أو استعمال ملونات بكميات تتجاوز النسبة المسموح بها.



ولفت الرابحي إلى أن الرقم الأخضر الذي وضعته الهيئة على ذمة المو اطنين تلقى 120 اشعارا، تولت الهيئة مركزيا معالجتها جميعا وتعلقت مختلف المخالفات الواردة عن طريقه بالذبح العشوائي وطرق العرض وعدم احترام الشروط الأساسية لحفظ الصحة.



وافاد أن الهيئة تضع برنامجا سنويا للرقابة على السلامة الصحية للمنتجات الى جانب برامج خصوصية في المناسبات التي تشهد اقبالا واسعا على بعض المنتوجات الخصوصية على غرا ر شهر رمضان والمولد النبوي الشريف ورأس السنة الميلادية.